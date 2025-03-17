Наращивание мощностей по производству украинских дронов и ракет будет обсуждаться на этой неделе с партнерами, заявил глава государства.

Украинский дрон с дальностью поражения 3 тысячи километров успешно прошел испытания. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

По его словам, сегодня на заседании ставки Верховного главнокомандующего вопрос дронов был одним из главных.

"Есть хорошие новости относительно дальнобойных дронов. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания. Благодарен разработчикам, производителям. Мы развиваем такую линейку дальнобойных средств, которая поможет гарантировать безопасность нашего государства", - отметил Зеленский.

Видео дня

По словам главы государства, сегодня же был доклад по применению украинских ракет - "Длинного Нептуна".

"Можно сказать, довольны результатами поражений", - сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что нужно производить больше ракет, больше дронов, и на неделе этот вопрос будет обсуждаться с нашими партнерами.

"Украинский ресурс оборонного производства вместе с инвестициями партнеров - прежде всего в Европе - это надежный фундамент для новой архитектуры безопасности, которая непременно будет создана на нашем континенте. Альтернативы этому нет", - подчеркнул Зеленский.

Дальнобойные дроны Украины

Как сообщал УНИАН, в ноябре прошлого года Зеленский анонсировал, что в 2025 году Украина планирует произвести 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс. ракет. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун", в том числе и новых улучшенных моделей.

Позже министр обороны Украины Рустем Умеров уточнил, что речь идет о поставке украинским защитникам более 30 000 ударных беспилотников нового поколения DeepStrike. Часть из этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК. Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Украина меняет правила игры на поле боя благодаря инновационным технологиям. В частности, эти дроны способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага.

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