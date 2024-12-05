Часть из этих дронов профинансировали международные партнеры.

В 2025 году для украинских защитников будет поставлено более 30 000 ударных беспилотников нового поколения DeepStrike. Часть из этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК. Об этом информирует в Facebook министр обороны Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что поставки этих дронов состоятся в рамках выполнения Плана устойчивости президента Украины. Глава оборонного ведомства отметил, что Украина меняет правила игры на поле боя благодаря инновационным технологиям. В частности, эти дроны способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать цели врага.

"Мы демонстрируем миру: Украина способна к инновациям и технологической независимости. Даже в условиях войны мы развиваем современное производство, укрепляя наши оборонные способности. Украина создает техноармию, готовую защищать себя всеми доступными средствами. Это важный сигнал нашим союзникам и врагу", - отметил глава ведомства.

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По словам Умерова, Министерство обороны продолжает наращивать инвестиции в разработку высокотехнологичных систем:

"Это не только отвечает потребностям фронта, но и поддерживает оборонную промышленность, создает рабочие места и развивает украинские технологии".

План устойчивости Украины

Как сообщал УНИАН, 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский выступил в Верховной Раде по случаю 1000 дней полномасштабной войны с Россией и представил План устойчивости Украины. Одним из десяти пунктов плана предусмотрено наращивание оборонного производства.

По словам президента, в 2025 году планируется изготовить не менее 30 тыс. дальнобойных дронов и 3 тыс ракет. В том числе будут выпускать ракеты "Нептун" - в том числе и новых улучшенных моделей.

Также он сообщил, что на сегодня к работе на Украину привлекли более 40 зарубежных оборонных компаний. В сфере ОПК работают более 600 украинских компаний, которые обеспечивают 300 тысяч рабочих мест.

Тогда же Умеров говорил, что силу украинских разработок DeepStrike уже ощутили на себе военные аэродромы, базы, склады топлива врага на сотни и тысячи километров вглубь России.

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