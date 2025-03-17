Производители постоянно контактируют с защитниками, получая необходимые данные о том, что нужно улучшить.

Украинские дроны намного лучше западных аналогов, если говорить о глубинном поражении, поскольку производители имеют непосредственный контакт с полем боя. Об этом в разговоре с УП рассказал офицер и соучредитель 14-го полка беспилотных авиакомплексов с позывным "Фидель".

"Все начиналось с летающих газонокосилок, сейчас мы работаем на модифицированных газонокосилках. Кажется, что технология как-то кардинально не изменилась. Но уже работает история, когда качество зависит от количества. Сейчас мы видим серьезный рывок наших систем за счет того, что государство туда направляет много ресурса, интеллекта, энергии, даются возможности для развития", - отметил он.

По словам военного, успеха в разработке достичь невозможно, если не будет технического сопровождения средств, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и производства. Защитники поняли по своим первым попыткам работать с определенными изделиями, что сначала нужно каждое из них разложить на запчасти, чтобы увидеть, где и каким образом работает определенная деталь, а также, что нужно менять.

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"Потому что один из главных вызовов, с которым мы сталкиваемся сейчас - это ускорение изменений от поля боя к производителю. Наши дроны лучше западных аналогов. Если мы говорим о глубинном поражении, то это 100% так. Потому что производители имеют контакт с полем боя! Понятно, что они не ездят на все миссии, но они имеют быстрый качественный фидбек. Только это работает", - пояснил Фидель.

С ним согласился комбат 1-го батальона 14-го отдельного полка беспилотных авиакомплексов, офицер с позывным "Каспер". По словам военного, его полк сейчас использует примерно 80-90% дронов отечественного производства, а остальные 10% - зарубежного. А в начале работы с дронами все было наоборот.

"Зарубежные средства сейчас это где-то "Toyota", а украинские - это уже "Mercedes". Наши просто на голову выше. Весь этот успех - за счет того, что у нас есть постоянный фидбек, мы постоянно модернизируемся. А наши производители - красавчики реально, всегда прислушиваются. У меня есть прямая связь с ними, я сразу говорю, что не так: вот произошла такая-то неприятность - надо быстро исправить. И наши производители очень гибкие, вникают - и уже следующая партия к нам приходит с модернизацией", - отметил военный.

"Каспер" добавил, что в настоящее время благодаря этому для украинских защитников не проблема попасть в какой-то вражеский объект. Мало того, что дроны доходят до военных модернизированными, так еще и уже есть специально обученные люди с опытом, которые понимают, как надо просчитать маршрут, чтобы беспилотник долетел туда, куда нужно.

"Пока что мы не полностью обеспечены. Но производители нормально так наращивают мощности, поэтому думаю, что до конца года мы выйдем на полное обеспечение. Враг противодействует. Нет такого теперь, что ты пролетел какой-то порог расстояния, и там уже нет ПВО. Есть объектовое ПВО, есть на объектах РЭБ мощный. Поэтому сейчас нам надо понимать тактику применения, как просчитать количество средств, каких именно средств, чтобы в конце дошел до цели нужный процент дронов. А даже 20-30% на объекте делают такой хаос, что мало не покажется", - добавил он.

Производство дронов в Украине

Украинцы активно наращивают производство отечественных беспилотников. Недавно в ВСУ показали новый дрон-ружье Lucky Strike, который предназначен для уничтожения вражеских БПЛА. Он уже активно используется на поле боя против оккупантов.

Также в подразделениях Вооруженных сил Украины будут использоваться беспилотные авиационные комплексы NORD украинского производства. В Минобороны рассказали, что эти дроны - быстрые и маневренные.

Более того, создан дрон, способный нести на себе другие БПЛА. Такие беспилотники стали незаменимыми для украинских бойцов, поскольку выполняют задачи с максимальной точностью, пока оператор находится на безопасном расстоянии.

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