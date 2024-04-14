Все они имеют пластиковые корпуса, а основные характеристики мин неизвестны.

Украина создала собственные противотанковые и противопехотные мины. Их продемонстрировали в Национальном военно-историческом музее Украины в рамках выставки "Нация оружейников".

ВНП-50 - что известно об украинском аналоге

Как сообщает Милитарный, украинцам впервые показали отечественную версию советской мины МОН-50 под названием ВНП-50. Точные характеристики неизвестны, можно предположить, что она мало чем отличается от своего советского предшественника, кроме пластикового корпуса.

МОН-50 - мина направленного действия, выбрасывающая плотный поток осколков в определенном направлении. Она весит всего два килограмма, из которых 700 грамм приходится на взрывчатку.

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Боеприпас снаряжается 485-540 готовыми поражающими элементами в форме слоев или цилиндров, которые при детонации образуют зону поражения в секторе 54° градусов на расстоянии до 50 метров.

Вероятно, мины украинского производства снаряжаются определенным типом детонаторов, активирующих мины только по сигналу их владельца.

Мины МОН-100 и МОН-200

Также показали пластиковые аналоги радняских противопехотных мин МОН-100 и МОН-200. МОН-100 и МОН-200 предназначена для поражения пехоты, однако на практике известны случаи поражения даже бронированной техники.

При взрыве мины образуют узкий пучок направленного потока обломочных элементов с зоной поражения от 160 до 200 метров в длину и до 6-9 метров в диаметре.

Оригинальная мина МОН-100 снаряжается 2 килограммами тротила и 400 готовыми поражающими элементами в виде роликов 10×10-мм, а МОН-200 - 900 элементами размером 10×12-мм.

Аналог ТМ-62П

Кроме того, на выставке показали аналог мины ТМ-62П или ТМ-62П2. Характеристики мины остаются неизвестными. Вероятно, она мало чем отличается от своего советского предшественника, кроме того, что имеет пластиковый корпус.

Мины этого семейства различаются между собой материалом и формой корпуса, а также взрывно-весовыми характеристиками.

Вес мины составляет 9,5-10 килограммов, а боевой части 7,0-7,5 килограммов.

Как Россия обходит мины - это нужно знать

Как сообщал УНИАН, Россия показала наземного дрона для проведения разминирования, оснащенного установкой УР-83П.

Речь идет о довольно габаритной машине, которая без УР-83П имеет массу в 1,3 тонны, скорость движения на суше - до 50 км/ч, на воде - до 6 км/ч, заявленная продолжительность работы на внутренних источниках питания - до 6 часов. Дальность дистанционного управления этого наземного дрона держат в секрете. Это его главный параметр.

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