Растаможка и оформление груза в Украине до сих пор "фанстатично усложнены".

Украина производит уже много собственных комплектующих для дронов или покупает их в других странах. Однако по некоторым позициям китайский рынок не имеет полноценной альтернативы, рассказал в интервью УНИАН разработчик разведкомплексов Андрей Липовый из Spaitech.

"В общем, "мобильность" и адаптивность нашего рынка очень велика. В Украине уже появились новые производственные линии, где собирают много различной электроники. Некоторые компании уже "клепают" тысячами двигатели на коптеры и самолетики. Ранее же сборка происходила преимущественно за рубежом по чертежам украинских компаний. Это безумное продвижение за такой короткий период. О простых комплектующих я вообще молчу, потому что в стране очень высокая культура производства и обработки металлов. С композитными корпусами тоже нет вопросов. Мы уже носители многих технологий и нам осталось решить только два вопроса - оптика и связь. У украинцев руки растут правильно. Но мы все равно не сможем потянуть их производство, - поделился он.

По словам Липового, украинцы не могут и не будут производить собственные чипы и аккумуляторы, поскольку это требует инвестиций и инфраструктуры. Подобные крупные производства также не имеют смысла и из-за постоянной угрозы обстрелов со стороны противника. По мнению разработчика, эти комплектующие нужно искать у партнеров.

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Липовый отметил, что благодаря их работе удалось очень сильно снизить "ценник" войны и военного производства, а также получить дешевую массовую связь и оптику. Это обеспечило украинской стороне доминирование над Россией. Однако мужчина отмечает, что нужна специализированная продукция, а не с массового рынка. В связи с этим важно, чтобы Украина наладила прямой контакт с зарубежными производителями через партнеров. Кроме того, он поделился, что самое трудное в вопросе обхода китайских ограничений.

"Пройти украинскую таможню. Таможенники очень мощно "помогают" с логистикой украинским производителям дронов. Можно десять раз поседеть, пока докажешь им, что заказано это именно для украинских военных. Растаможка и оформление груза до сих пор фанстатически усложнены. Это чрезвычайно большая проблема. Еще производство ограничивают угрозы обстрелов и тревоги по несколько раз в день", - пояснил Липовый.

Разработка дронов в Украине

Ранее Липовый отмечал, что в разработке беспилотных комплексов разведки и радиоразведки Украина практически догнала Россию и даже получила определенное "небольшое преимущество".

Заместитель командира отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Тайфун" Павел Гвозденко заявил, что скоро можно ожидать увеличения серийного производства и улучшения украинских дронов, однако некоторые сложные проекты могут быть перенесены из-за трудностей с финансированием.

Стало известно, что Украина создала новые специализированные зенитные дроны, которые предназначены для борьбы с вражескими беспилотниками, в частности с "шахедами".

Производитель средств радиоэлектронной борьбы Анатолий Храпчинский заявил, что передовые технологии помогут сократить количество личного состава, который должен находиться на линии боевого соприкосновения.

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