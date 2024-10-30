В частности, речь идет о максимально эффективных, актуальных продуктах, рассчитанных на условия, в которых происходят военные действия.

В Украине провели демонстрационные испытания новых разработок - роев дронов и управляемых боеприпасов.

Об этом министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин сообщил в Telegram. В частности, демонстрационные испытания были проведены при участии Brave1, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации, Генерального штаба и Национальной гвардии.

Как отметил министр, речь идет о 17 командах производителей. Так, 7 из них представили свои наработки технологии роя дронов, а 10 - управляемых боеприпасов. По словам министра, эти решения были на разных стадиях готовности и показывали различные подходы к решению задач.

"Мы работаем над количеством таких изделий, но качество должно идти впереди. Оборонка должна поставлять в войско инновационные решения, которые действительно нужны Силам обороны сейчас и в ближайшем будущем. Максимально эффективные, актуальные продукты, рассчитанные на условия, в которых происходят военные действия", - сообщил Сметанин.

Министр добавил, что производители были собраны все вместе, чтобы удалось все реализовать.

"Представители Минобороны и Генштаба увидели, что именно умеет украинский производитель, и дали свои рекомендации для улучшения продуктов", - подчеркнул Сметанин.

Производство оружия в Украине

Издание The Times писало, что в Украине активно разрабатываются новейшие технологии для борьбы с российскими беспилотниками. Вскоре будут доставлены на линию фронта. Среди этих разработок - специальные рюкзаки типа "ежик" и наземные роботы с "купольными щитами", которые способны эффективно нейтрализовать вражеские дроны.

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