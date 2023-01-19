Украина начнет получать наступательное вооружение, которое "будет готовить нас к выполнению одного из стратегических штурмов".

Военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе Роман Свитан заявил, что Украина получит от партнеров тяжелое наступательное вооружение. Оно поможет ВСУ в выполнении наступательных стратегических задач.

"Решение о передаче Украине тяжелого вооружения было принято еще в том году. А передавать его в недостаточных количествах нет смысла. Нам передадут не одну сотню танков, не одну сотню бронемашин и определенное количество артиллерии и боеприпасов. Также есть подтверждение передачи некоторых позиций дальнобойных ракет к HIMARS на базе ракеты М26 и барражирующей бомбы дальностью до 150 км. Таким образом, увеличится дальность поражения целей", – рассказал Свитан эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".

По словам эксперта, Украина начнет получать уже наступательное вооружение, которое "будет готовить нас к выполнению одного из стратегических штурмов".

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"Это выход в любую точку Азовского побережья. Стоит задача перерезать сухопутный коридор из России в Крым и Херсонщину. Перевести Херсонско-Крымскую российскую группировку в режим оперативного окружения, а дальше ее уничтожить. Для такой задачи нам будет передаваться вооружение. Информация о передаче вооружения будет под контролем спецслужб", – подчеркнул он.

Оружие для Украины: последние новости

Дания готова передать Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar. Правительство Дании уже проконсультировалось с парламентом во время заседания Комитета по вопросам внешней политики.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии передаст Украине 600 ракет Brimstone. Министр обороны Британии добавил, что поддержка Украины продолжится "в этом году и в следующем".

Кроме того, Швеция объявила о новом пакете военной помощи Украине. В него войдут боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и противотанковое оружие.

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