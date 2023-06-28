В Литве ожидают принятия большей коллективной поддержки для Украины на саммите НАТО в июле.

Украина получит от Литвы два зенитно-ракетных комплекса противовоздушной обороны NASAMS. Об этом сообщил президент Литвы Гитанас Науседа в микроблоге Twitter.

"Литва получила две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. В борьбе Украины против агрессора противовоздушная оборона является ключевым фактором", - подчеркнул Науседа.

При этом, глава литовского государства ожидает больше коллективных решений для поддержки Украины на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО), который состоится в июле в Вильнюсе.

Видео дня

"Вместе к победе", - добавил Науседа.

NASAMS-что известно

Как сообщал УНИАН, в Украине NASAMS зарекомендовала себя как эффективная система ПВО. Этот комплекс был разработан норвежской компанией Kongsberg совместно с американской Raytheon.

NASAMS могут сбивать ракеты, самолеты и другие воздушные цели противника на малых и средних высотах. Дальность поражения составляет от 2,5 до 40 км; высота поражения - от 30 м до 16 км; время реагирования - 10 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: