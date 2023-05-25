Госдепартамент Соединенных Штатов одобрил возможную продажу Украине системы противовоздушной обороны NASAMS и оборудования для нее на сумму 285 млн долларов.
Как сообщается на сайте Агентства по сотрудничеству в области безопасности (DSCA), входящего в состав Пентагона, запрос на закупку системы NASAMS сделало правительство Украины. Также речь идет о приобретении оборудования: GPS-приемников, инструментов, генераторов, запчастей, программной поддержки и тому подобное.
DSCA отмечает, что основным подрядчиком выступит Raytheon Missiles and Defense из Аризоны. Агентство уже выдало необходимую сертификацию.
"Украина срочно нуждается в увеличении своих возможностей по защите от российских ракетных ударов и авиации. Получение и эффективное развертывание этого потенциала усилит способность Украины защищать свой народ и защитить критическую национальную инфраструктуру", – говорится в документе.
Системы NASAMS в Украине
В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина получила первые комплексы NASAMS. Эти ЗРК являются не специализированным противоракетным комплексом, а именно средством противовоздушной обороны.
В марте 2023 года правительство Норвегии сообщало, что страна совместно с США передаст Украине еще два взвода зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также Норвегия обязалась обучить украинский персонал обслуживанию и эксплуатации системы.
Эти комплексы уже применялись в Украине. В Воздушных силах Украины сообщили, что за 5 месяцев работы они уничтожили более 100 российских ракет и дронов.
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