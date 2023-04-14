Официальный Пекин неоднократно отрицал поставки военного оборудования в РФ.

Украина находит все больше компонентов из Китая в российском оружии. Китайские детали заменили те, которые Россия не может из-за санкций купить в Европе.

"В изъятом с поля боя оружии мы продолжаем находить различную электронику. Тенденция сейчас такова, что компонентов западного производства меньше, но больше - нетрудно догадаться, в какой стране - компонентов производства. Конечно, Китая", - цитирует старшего советника главы Офиса президента Владислава Власюка издание Reuters.

Китай неоднократно отрицал отправку военного оборудования в Россию после полномасштабного вторжения российской армии в Украину в феврале 2022 года. Это нападение привело к введению западных санкций, в том числе в отношении военных технологий и технологий двойного назначения, таких как микрочипы, которые можно было использовать как в обычных бытовых приборах, так и в оружии.

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Украинские эксперты сообщили, что компоненты китайского производства были обнаружены в навигационной системе беспилотников "Орлан", которые ранее использовали швейцарскую систему. Также китайские детали обнаружили в системе управления огнем российских танков, в которых ранее использовались детали французского производства.

На вопрос, поставляли ли китайские компании детали для российской военной техники, официальный представитель министерства иностранных дел Китая ответил: "На протяжении всей истории Китай налаживал нормальное торговое сотрудничество со всеми странами, включая Россию, на основе равенства и взаимной выгоды. Что касается экспорта товаров военного назначения, Китай всегда занимал разумную и ответственную позицию. Позиция и действия Китая всегда были такими".

Вероятные поставки Китаем оружия России - что известно

В феврале 2023 года CNN сообщило, что Китай ведет двойную игру. Пекин публично называет себя сторонником мира, но все ближе подходит к решению о передаче России летального вооружения.

При этом издание Politico отметило, что китайские компании отправили в Россию 1000 штурмовых винтовок и другого оборудования, в том числе детали для дронов и бронежилеты. В свою очередь Китай заявил, что США "не имеют права читать лекции" о поставках оружия.

21 марта появилась информация, что с момента полномасштабного вторжения в Украину КНР отправила РФ беспилотников на более чем 12 миллионов долларов.

Кроме того, в январе 2022 года США зявили, что готовы ограничить экспорт микрочипов в РФ, но в мае 2022 года американские микросхемы обнаружили в российских комплексах ПВО "Панцирь", вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101. 2 апреля 2023 года Китай обратился к Японии с предложением не поддерживать политику США, направленную на создание препятствий для производства микросхем.

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