Микросхемы были обнаружены в российских комплексах ПВО "Панцирь", вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

Захвачена украинскими бойцами вражеская военная техника оснащена американскими микрочипами.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101", - отмечается в сообщении.

В управлении разведки считают, что "иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий".

Как сообщал УНИАН, Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет "Harpoon".

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