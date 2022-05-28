Захвачена украинскими бойцами вражеская военная техника оснащена американскими микрочипами.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Микросхемы иностранного производства были обнаружены сотрудниками ГУР МО Украины в российских комплексах ПВО "Панцирь", ударных вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101", - отмечается в сообщении.
В управлении разведки считают, что "иностранные электронные компоненты в захваченной вражеской технике еще раз доказывают "эффективность" российского "импортозамещения" и подчеркивают полную зависимость страны-агрессора от западных технологий".
Как сообщал УНИАН, Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет "Harpoon".