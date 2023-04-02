Китай обратился к Японии с предложением не поддерживать политику США относительно микросхем.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и массовых антироссийских санкций, Китай обратился к Японии с предложением не поддерживать политику США, направленную на создание препятствий для производства микросхем в Китае.

Такое предложение озвучил глава МИД КНР Цинь Ган своему японскому коллеге Ёсимасе Хаяси, сообщает Bloomberg.

"В прошлом США без раздумий сдерживали развитие полупроводниковой отрасли в Японии, а теперь они повторяют ту же старую тактику с Китаем. Не поступай с другими так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой", - говорится в заявлении МИД КНР по итогам переговоров Цинь Гана с Хаяси в Пекине.

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Министр иностранных дел Китая заявил, что ограничения в сфере технологий лишь усилят стремление Пекина добиваться самообеспечения в технологическом плане.

Что происходит с микросхемами

В январе 2022 года США зявляли, что готовы ограничить экспорт микрочипов в Россию в случае усиления агрессии отношении Украины.

В мае 2022 года микросхемы были обнаружены в российских комплексах ПВО "Панцирь", вертолетах Ка-52 "Аллигатор" и крылатых ракетах Х-101.

В декабре 2022 года сообщалось о том, что через фирмы-посредники агрессор получил чипов на 777 млн долларов. Это детали производства Intel, AMD, Texas Instruments, Analog Devices и Infineon.

В последнюю неделю апреля 2023 года японское правительство приняло решение ужесточить контроль за экспортом аппаратуры для производства микросхем. Всего в списке такой продукции 23 товара, в том числе для изготовления полупроводниковых приборов и микросхем. Ожидается, что новый режим экспортного контроля вступит в силу в июле.

2 апреля 2023 года Китай начал расследование против крупнейшего в США производителя микрочипов.

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