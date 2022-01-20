В настоящее время речь идет о блокировании глобальных поставок микрочипов в Россию.

США готовы ограничить экспорт микрочипов в Россию в случае усиления агрессии отношении Украины.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Ассоциации производителей полупроводников (SIA).

Данную информацию подтвердили представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чабра, которые заявили руководителям SIA, что индустрия должна быть готова к беспрецедентным мерам в отношении РФ.

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Директор SIA в письме к членам ассоциации заявил, что возможное вторжение РФ в Украину — это "чрезвычайная ситуация и потенциально худшее трансграничное вторжение со времен Второй мировой войны".

По информации агентства, в настоящее время речь идет о блокировании глобальных поставок микрочипов в Россию.

Сокращение производства из-за нехватки микрочипов:

О сокращении производства объявили такие крупные производители как Toyota и Volvo, GM и Jaguar Land Rover.

Toyota к концу лета 2021 года сократила выпуск машин на 40% и закрыла 14 заводов в Японии.

Компания RED в начале лета 2021 года на два месяца остановила производство из-за нехватки чипов, и заказанные камеры тоже приходится ждать месяцами.

На нехватку чипов жалуются и южнокорейские технологические гиганты Samsung и LG.

Почему возникла нехватка микрочипов: