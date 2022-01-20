США готовы ограничить экспорт микрочипов в Россию в случае усиления агрессии отношении Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо Ассоциации производителей полупроводников (SIA).
Данную информацию подтвердили представители Совета национальной безопасности Белого дома Питер Харрелл и Тарун Чабра, которые заявили руководителям SIA, что индустрия должна быть готова к беспрецедентным мерам в отношении РФ.
Читайте такжеК Новому году украинцев может ждать дефицит iPhone
Директор SIA в письме к членам ассоциации заявил, что возможное вторжение РФ в Украину — это "чрезвычайная ситуация и потенциально худшее трансграничное вторжение со времен Второй мировой войны".
По информации агентства, в настоящее время речь идет о блокировании глобальных поставок микрочипов в Россию.
Сокращение производства из-за нехватки микрочипов:
О сокращении производства объявили такие крупные производители как Toyota и Volvo, GM и Jaguar Land Rover.
Toyota к концу лета 2021 года сократила выпуск машин на 40% и закрыла 14 заводов в Японии.
Компания RED в начале лета 2021 года на два месяца остановила производство из-за нехватки чипов, и заказанные камеры тоже приходится ждать месяцами.
На нехватку чипов жалуются и южнокорейские технологические гиганты Samsung и LG.
Почему возникла нехватка микрочипов:
- Предпосылки сегодняшней нехватки чипов, возникли не только из-за пандемии коронавируса, они складывались годами.
- В январе 2018 года Евросоюз уже приказывал Qualcomm выплатить 997 миллионов евро за сговор с Apple. Компания осуществляла миллиардные платежи на счета американской корпорации, обеспечивала таким образом монопольное использование своих чипов в устройствах мобильной связи Apple и препятствовала свободной конкуренции в этом сегменте рынка.
- В настоящее время Qualcomm контролирует около 90 процентов рынка микрочипов для мобильных устройств с современным стандартом LTE.
- К числу проблем, с которыми столкнулась индустрия микросхем перед пандемией, аналитики относят технологии 5G, увеличившие спрос на чипы, и решение США прекратить продажу полупроводников и других технологий китайской Huawei, которая быстро оккупировала мощности других производителей своими заказами.