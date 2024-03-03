Рыженко отметил, что в этих ракетах было много элементов, которые завозили по серым схемам из стран Запада.

Российские оккупационные войска уже давно не используют во время атак по Украине ракеты "Калибр" в большом количестве – не исключено, что у России проблемы с их сборкой. Об этом сообщил капитан 1 ранга запаса ВМС Андрей Рыженко.

В эфире телеканала "Мы - Украина" он напомнил, что последний массированный обстрел ракетами "Калибр" был еще в августе 2023 года. После этого россияне их применяли в отдельных случаях и в маленьком количестве.

"Почему такая ситуация? Проходила в СМИ информация, что появились проблемы со сборкой ракет "Калибр" в России. Знаем, было там много чипов, которые завозили по серым схемам из стран Запада, и сейчас якобы с этим проблемы у россиян. Количество новых таких ракет стало намного меньше. Поэтому они их держат, я так понимаю, для каких-то очень важных задач, которые они там перед собой ставят", – объяснил Рыженко.

РФ почти не обстреливает Украину "Калибрами": что говорят в ВСУ

Несмотря на то, что сейчас основными кораблями Черноморского флота РФ являются ракетоносители, пуски ракет "Калибр" по территории Украины в последнее время почти не фиксируются.

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отметил, что единственный подтвержденный за последние недели залп фиксировался в середине февраля – во время атаки после уничтожения корабля "Цезарь Куников". По его словам, причина того, что россияне не применяют "Калибры", заключается в плохой военной логистике.

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