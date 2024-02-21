Единственный подтвержденный за последние недели залп – во время атаки после уничтожения "Цезаря Куникова", заметил Плетенчук.

Сейчас основными кораблями Черноморского флота РФ являются ракетоносители. Однако в последнее время пуски ракет "Калибр" по Украине почти не фиксируются.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ спикер Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что причина заключается в том, что у россиян большие проблемы с военной логистикой, которая осталась в оккупированном Крыму.

"Как мы видим, в течение долгого времени уже они не использовали носители крылатых ракет. Единственный подтвержденный залп – 4 ракеты с фрегата "Адмирал Макаров" – был после уничтожения "Цезаря Куникова". Это такой акт отчаяния, не могли они промолчать в этой ситуации. Но имея на борту теоретически 8 ракет, он использовал только 4. Это тоже говорит о многом", – отметил представитель ВМС.

Видео дня

По словам Плетенчука, россияне не могут решить логистические проблемы в Новороссийске, где военно-морская база просто не предназначена для загрузки ракет "Калибр" на корабли.

"Даже если ракеты привезти в Новороссийск не является проблемой теоретически, то практически загрузить их можно только в пункте базирования "Севастополь". И для них это до сих пор остается проблемой", – констатировал он.

Корабли РФ в Черном море: последние новости

Силы обороны Украины вывели из строя 33% боевых кораблей РФ в Черном море, сообщает Стратком ВСУ. Отмечается, что военные поразили 24 российских корабля и одну подводную лодку.

Говоря о том, как после этих атак изменилась ситуация в Черном море, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что россияне пытаются лишний раз в море не выходить. По его словам, оккупанты начали рассредоточивать корабельно-катерный состав и периодически его передислоцируют.

Вас также могут заинтересовать новости: