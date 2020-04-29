В Одесской области проводятся испытания отечественных реактивных снарядов "Тайфун-1" (фото)
На Одесщине продолжается второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов «Тайфун-1».
Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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«В Одесской области в рамках масштабных ракетных тестирований проходит второй этап предварительных испытаний отечественных реактивных снарядов «Тайфун-1» на максимальную дальность», - говорится в сообщении.
Отмечается, что «Тайфун-1» - это боеприпасы калибра 122 мм на замену реактивных снарядов «Град».
Украинский образец, по заявлению производителя, имеет улучшенные характеристики.
Как сообщал УНИАН, в Одесской области подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины успешно провели тренировку с наступательных действий.