В Одесской области ВМС ВСУ успешно провели тренировку наступательных действий

В ходе учебного мероприятия военнослужащие отработали тактику наступления во время непосредственного соприкосновения с противником.

В Одесской области подразделения Военно-Морских Сил ВС Украины успешно провели тренировку по наступательным действиям.

Об этом УНИАН сообщила служба по связям с общественностью командования ВМС.

«На одном из полигонов Одесской области успешно проведена тренировка по наступательным действиям. В ходе учебного мероприятия военнослужащие отработали тактику наступления во время непосредственного соприкосновения с противником», - говорится в сообщении.

Читайте такжеВМС самостоятельно восстановили буксир "Яны Капу"

Отмечается, что одним из элементов тренировки стало занятие исходного положения для наступления и подготовки к атаке. Отдельно было уделено внимание действиям отделений с началом огневой подготовки и навыкам наблюдения за полем боя.

Военные моряки также отработали классические приемы ведения наступательного боя, среди которых переход в атаку из траншеи, преодоление минно-взрывных заграждений в составе отделений.

«Проведена подготовка по реагированию в случае появления в поле зрения огневых средств противника, вражеских танков, ведения снайперского огня, авиации и тому подобное», - сообщили в командовании.

Главным элементом тренировок стал захват объектом атаки, во время которого изучались особенности боя в траншее и ходах сообщения.

Применялись навыки уничтожения противника огнем стрелкового оружия, гранатой, в рукопашном бою.

Кроме того, атакующие учились вести бой в глубине обороны противника, маневрировать для выхода во фланг или тыл.

Среди прочего, отработан порядок действий на объектах, находящихся под защитой международного гуманитарного права, культурных ценностей, религиозных сооружениях, а также - действия личного состава на территории опасных объектов - атомных электростанциях и химически опасных объектах промышленности.

Как сообщал УНИАН, в Азовском море состоялись трехдневные тактические учения подразделений операции Объединенных сил по отражению вражеской атаки.