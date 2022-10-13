В НАТО отмечают, что российский ядерный удар изменит ход войны.

Любое применение ядерного оружия Россией будет иметь для неё "беспрецедентные последствия" и, "вероятнее всего, вызовет физический ответ многих союзников и потенциально самого НАТО"

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванного представителя альянса.

На условиях анонимности он отметил, что российский ядерный удар изменит ход конфликта и "почти наверняка вызовет физический ответ со стороны многих союзников и, возможно, со стороны самого НАТО".

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Тем не менее Москва, похоже, использует свои ядерные угрозы главным образом для того, чтобы удержать НАТО и другие страны от непосредственного вступления в войну против Украины, добавил он.

Ядерные угрозы Путина - что известно

21 сентября российский президент Владимир Путин вместе с объявлением в стране частичной мобилизации пригрозил Западу ядерным оружием.

Этому следовали попытки Кремля аннексировать захваченные украинские регионы. В этом контексте российские чиновники начали заявлять, что РФ применит ядерное оружие в случае посягательства на свою территорию.

Однако результатов псевдореферендумов мир не признает, а США и союзники согласились, что Украина должна деоккупировать захваченные Москвой территории.

Западные аналитики соглашаются с утверждением, что ядерный шантаж скорее свидетельствует о непростом положении, в котором оказалась армия России на поле боя.

Вместе с тем в украинской разведке допускают, что РФ может применить оружие массового уничтожения. США уже пригрозили "катастрофическими последствиями", если Путин на это решится.

Всего, по мнению Института изучения войны, существует только два варианта применения ядерного оружия: вдоль линии фронта и массированного удара по всей Украине. Однако ни один из них не даст России реального преимущества на поле боя, поскольку ВС РФ в нынешнем состоянии просто не способны вести бой в пораженной радиацией зоне, а сами удары не позволят полностью захватить Украину.

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