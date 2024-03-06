Федеральное правительство предоставит трехзначную миллионную сумму.

Германия решила присоединиться к инициативе Чехии, которая предусматривает закупку 800 000 боеприпасов для Украины. Об этом в Берлине заявил представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет Tagesschau.

"Федеральное правительство вносит трехзначную миллионную сумму в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины", – отметил спикер.

В то же время он не назвал ни точную сумму, которую страна выделит на снаряды для Украины, ни подробностей закупки.

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Стоит отметить, что Чехия нашла за пределами ЕС 800 000 боеприпасов, более половины из которых составляют 155-миллиметровые, которые могут быть отправлены Украине за счет финансирования желающих стран. Прага готова быть посредником в поставках снарядов.

Оружие для Украины

Ряд стран ЕС уже заявили о готовности присоединиться к инициативе Чехии. Так, Бельгия решила выделить 200 млн евро на закупку артиллерийских боеприпасов для Украины.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам саммита в Париже заявил, что 15 стран готовы присоединиться к инициативе, которая призвана ответить на нехватку боеприпасов.

В то же время украинские военные собираются получить первые из сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в рамках международных усилий по поставке иностранных запасов, поскольку усилия США по отправке дополнительной помощи остаются висячими в Конгрессе.

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