Ряд европейских стран являются участниками этой инициативы.

Украинские военные собираются получить первые из сотен тысяч 155-мм артиллерийских снарядов в рамках международных усилий по снабжению иностранными запасами, поскольку усилия США по отправке дополнительной помощи остаются висящими в Конгрессе.

Как пишет Bloomberg, Украина может увидеть первые снаряды в течение нескольких недель в рамках этой инициативы, согласно которой Чехия выступает в качестве посредника, связывающего правительства, желающие профинансировать закупку лишних 155-мм снарядов в третьих странах. Об этом заявил Ян Иреш, генеральный директор страны по оборонной политике и стратегии.

Он сказал, что ряд европейских стран являются участниками этой инициативы. Он не уточнил, какие страны финансируют закупки или чьи запасы используются, но сказал, что поставки, скорее всего, будут раскрыты после их прибытия.

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"Инициатива Чешской Республики - это один из способов продемонстрировать, что мы действительно что-то делаем, а не ждем того, что произойдет на холме", - сказал Иреш.

Снаряди для Украины - детали

Президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, что его страна нашла 500 000 снарядов калибра 155 мм и 300 000 снарядов калибра 122 мм, которые можно было бы доставить в течение нескольких недель, если бы были выделены деньги.

Европейские лидеры обсудили предложение Чехии, которое предусматривает закупку боеприпасов у стран за пределами региона, на встрече в Париже в понедельник. Нидерланды согласились внести в этот план 100 миллионов евро (109 миллионов долларов). Правительство в Праге заявило, что оно также обеспечило предварительные обязательства со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не пожелали раскрывать свои названия.

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