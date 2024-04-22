Он отметил, что многие страны присоединились к чешской инициативе по поиску боеприпасов.

Первые поставки снарядов для Украины, приобретенных в рамках объявленной Чехией инициативы, ожидаются уже в конце мая – начале июня. Такое заявление сделал вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель.

"Мы не должны забывать о нехватке боеприпасов 155-го калибра, и многие страны присоединились к чешской инициативе, чтобы искать боеприпасы", – подчеркнул он.

По словам Борреля, вопрос поставки Украине большего количества артиллерийских снарядов калибра 155 мм и систем противовоздушной обороны остается важнейшей целью для представителей ЕС.

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Оружие для Украины: последние новости

Во вторник, 23 апреля, Сенат США рассмотрит одобренный Палатой представителей законопроект о помощи Украине на 61 млрд долларов. В СМИ пишут, что он может быть подписан в течение нескольких дней. ВВС предположило, что Штаты могут отправить Украине HIMARS, ATACMS и не только.

Также украинскую ПВО усилит Швеция. Страна готова присоединиться к немецкой инициативе по усилению защиты украинского неба и рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО.

"Сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriot", – сказал шведский министр обороны Пол Йонсон.

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