Наиболее актуальными вооружениями остаются системы ПВО, ракеты и снаряды.

Новый пакет военной помощи Украине от США на сумму 61 миллиард долларов может быть подписан в течение нескольких дней. Журналисты BBC предположили, какое же оружие могут получить ВСУ и как оно поможет остановить наступление России.

Отмечается, что наиболее актуальными вооружениями, необходимыми Украине, остаются системы ПВО, ракеты средней и большой дальности, а также артиллерийские снаряды.

Вот куда могла бы пойти помощь США в этих трех областях, пишет BBC:

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ПВО. Отражение российской угрозы с неба жизненно важно для защиты городов и критически важной инфраструктуры, такой как энергетические станции. На днях президент Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо как минимум еще семь систем Patriot или их эквивалентов.

Ракеты средней и большой дальности. Высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS) сыграли решающую роль для Украины. В рамках нового пакета помощи предполагается увеличение возможностей HIMARS в Украине, а также усиление поставок танков и боевых машин пехоты Bradley. Кроме того, сообщалось, что к передаче Украине готовы и тактические ракетные системы армии США (ATACMS) большой дальности.

Артиллерийские снаряды. С февраля 2022 года Соединенные Штаты отправили Украине 2 000 000 артснарядов, и в новом пакете, скорее всего, будет отправлено еще больше.

F-16 для Украины

Что касается истребителей F-16, то их поставки были согласованы ранее, чем данный пакет военной помощи.

Сейчас украинские пилоты и экипажи продолжают переподготовку на западных самолетах F-16, которые в настоящее время находятся в Румынии. Эти многоцелевые самолеты обеспечат более мощные возможности и потенциально улучшат противовоздушную оборону Украины.

Помощь Украине от США - актуальное

Напомним, как заявил президент Владимир Зеленский, поступление необходимой помощи и оружия от партнеров поможет выровнять ситуацию на фронте.

"Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно", - заявил он.

Также высказывались опасения, что Россия попытается остановить американскую помощь на пути в Украину.

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