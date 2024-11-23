Из-за огромных потерь на фронте Россия снимает с хранения и отправляет на восстановление даже совершенно непригодные танки. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки баз хранения, которые проанализировал OSINT-аналитик Covert Cabal.
В частности аналитик изучил спутниковые снимки 22-й базы хранения военной техники в городе Буй, Костромская область. В прошлом эта база была известна как одно из крупнейших хранилищ резервной бронетехники, в частности танков Т-80 и боевых машин пехоты. Однако сейчас база почти пуста.
Спутниковые снимки этого года показывают, что осталось лишь 102 танка, хотя накануне полномасштабного вторжения в Украину их здесь было 764, рассказывает Covert Cabal. Возможно, в гаражах все еще есть техника, но вывоз техники, стоявшей под открытым небом, намекает на обратное.
При этом аналитик обратил внимание, что опустели даже те части базы, где были нагромождены полуразобранные и явно не функциональные машины.
Количество пехотной бронетехники, в частности БМП, тоже значительно сократилось за время войны. Как подсчитал аналитик, если несколько лет назад на 22-й базе хранилось около 1350 единиц пехотной бронетехники, то сейчас - всего около 600, из которых половина в нефункциональном состоянии.
Подводя итоги, Covert Cabal отмечает, что 22-я база хранения техники уже выглядит полузаброшенной и вскоре может совсем исчезнуть, как это уже произошло с рядом других российских баз, где совсем не осталось техники.
Российские базы хранения техники быстро пустеют
Как писал УНИАН, Россия полностью исчерпала советские складские запасы легкобронированного тягача МТ-ЛБ, который широко используется на фронте. Из-за этого россияне вынуждены снимать с хранения более редкую и не такую универсальную МТ-ЛБу, а также старые БТР-70 и БТР-60.
Также мы рассказывали, что за время полномасштабной войны Россия сняла со складов хранения почти половину всей бронетехники, которую получила в наследство от СССР. А то, что до сих пор осталось, в подавляющем большинстве находится в неудовлетворительном или откровенно плачевном техническом состоянии.