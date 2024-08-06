За время войны запасы сократились вдвое, и остался преимущественно хлам.

За время полномасштабной войны Россия сняла со складов хранения почти половину всей бронетехники, которая там накапливалась с 1950-х годов. Из того, что осталось, более половины находится в плачевном техническом состоянии. Об этом сообщает OSINT-аналитик Covert Cabal, который посчитал эти запасы по имеющимся спутниковым снимкам.

Так, по состоянию на 2021 год на открытых площадках российских баз хранения техники находилось 22 173 единиц разнообразной бронетехники. Это разные поколения танков (от Т-55 до Т-90), БМП и бронетранспортеров.

По подсчетам Covert Cabal, по состоянию на 2024 год эти запасы драматически сократились - до 12 504 единиц, то есть на 44%. Причем из этих 12 тысяч машин, остающихся на складах, около 6,8 тысяч находятся в плохом или откровенно плачевном состоянии.

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Как свидетельствуют подсчеты, на складах в России вообще не осталось танков Т-90, а танки Т-64 и Т-55 имеются только в плохом состоянии. Танки Т-62, Т-72 и Т-80 имеются в небольшом количестве и преимущественно в плохом состоянии.

Ситуация с пехотной бронетехникой выглядит несколько лучше. В наличии есть около 1200 БМП в хорошем состоянии, а также почти 1900 бронетранспортеров разных поколений.

"Россия, вероятно, уже прошла пик расконсервации боевых машин пехоты и хранящихся бронетранспортеров. Большинство БМП, оставшихся на складах, - это ржавые и пустые корпуса, которые стоят там годами. И они начинают извлекать из хранилищ еще более старые бронемашины, которые до сих пор отказывались использовать, Но сейчас других вариантов у российской армии, судя по всему, просто нет", - заявил в комментарии "Радио Свобода" OSINT-аналитик, действующий в твиттере под псевдонимом Jompy.

Дефицит техники в российской армии

Как писал УНИАН, россияне создали очередного "монстра Франкенштейна" для использования на фронте в Украине. На этот раз скрестили лафет 82-мм автоматического миномета 2Б9 "Василек" с 73-мм пушкой 2А28 "Гром" от БМП-1. По мнению аналитиков, появление нового "гомункулуса" в российской армии является прямым результатом огромных потерь в бронетехнике, которые были нанесены с начала полномасштабного вторжения.

Также мы рассказывали, что Россия фактически исчерпала складские запасы легкобронированных тягачей МТ-ЛБ, которые применяются на фронте как замена БМП. И уже сейчас на фронте чувствуется, что эта техника становится редкой в российских войсках.

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