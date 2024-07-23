Что касается самолетов Су-57, количество их производства минимально, говорит Коваленко.

Сейчас Россия способна производить до 30 новых боевых самолетов в год – в это число входят, в частности, истребители Су-57. Такое заявление сделал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В первую очередь у них производство авиации – это сейчас Су-35 и Су-34. Примерно до эскадрильи в год они могут производить. То есть это 8-10 самолетов в год они производят Су-34 и Су-35", – рассказал он в эфире телеканала "Киев24".

Также у россиян есть производство Су-57. Это, по словам эксперта, так называемый истребитель пятого поколения. Но количество производства минимальное – примерно 2-4 самолета.

"Хотя иногда они заявляют, что могут производить и больше, до эскадрильи, но это вряд ли. Ни одного фактажа, что это действительно так, не было представлено за время производства. То есть это максимум 2-4 самолета в год. Есть еще учебно-боевые Як-130, которые также в небольшом количестве – где-то до 4-6 единиц в год – производятся. То есть в течение года они могут сделать с нуля, именно новых до 30 боевых самолетов", – продолжил обозреватель.

Коваленко добавил, что есть еще категория Су-30, но в основном они проходят модернизацию до уровня Су-30СМ.

"То есть это не производство, а именно процесс модернизации, восстановления и так далее. Весь остальной авиационный парк – это старые советские самолеты, которые они пытаются поддерживать в боеспособном состоянии", – констатировал Александр Коваленко.

Производство оружия в России

В России запатентовали новый дрон. Визуально беспилотник похож на уже известный специалистам иранский Qasef, который используют йеменские хуситы. Эксперты говорят, что по сути его можно назвать более мощным аналогом "Ланцета".

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