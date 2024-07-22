Российское предприятие "Завод Сигнал" запатентовало "новый" БПЛА, который визуально очень напоминает уже известный специалистам иранский Qasef, который используют йеменские хуситы. Об этом сообщает Defense Express.
Qasef создали в качестве развития другого иранского БПЛА-камикадзе - Ababil. Стартовая масса Qasef составляет около 80 кг, а боевая часть весит 30 кг. Длина фюзеляжа дрона - 2,9 м, а размах крыла - 3,25 м. Заявленная дальность полета составляет 100 км.
Для сравнения, полезная нагрузка или боевая часть российского барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" составляет 3-5 кг в зависимости от субмодификации, а у "Ланцет-1" этот показатель равен всего одному кг.
Дальность полета "Ланцет-3" оценивается в 40-70 км в зависимости от субмодификации, а дальность "Ланцет-1" составляет 40 км.
Патент предусматривает, что "Завод Сигнал" будет изготавливать беспилотник методом литья пластмассы под давлением на термопластавтомате. Элементы корпуса будут соединять между собой с помощью вибросварки или специального клея.
Москва копирует иранские дроны
Ранее стало известно, что россияне скопировали реактивный иранский дрон Shahed 238, который они сами назвали М 237. Он имеет достаточно высокие как для аппарата такого типа характеристики, в частности, скорость в 600 км/ч и дальность на уровне 1000 км.
Впрочем, цену в 1,4 млн долларов за один БПЛА эксперты считают "заоблачной". По их мнению, это делает невозможным действительно массовое использование М 237.
Также напомним, что ранее россияне выложили фото и видео сборки дронов-камикадзе "Герань-2", который фактически представляет собой иранский Shahed 136.