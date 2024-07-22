Qasef называют более мощным аналогом хорошо известного российского БПЛА "Ланцет".

Российское предприятие "Завод Сигнал" запатентовало "новый" БПЛА, который визуально очень напоминает уже известный специалистам иранский Qasef, который используют йеменские хуситы. Об этом сообщает Defense Express.

Qasef создали в качестве развития другого иранского БПЛА-камикадзе - Ababil. Стартовая масса Qasef составляет около 80 кг, а боевая часть весит 30 кг. Длина фюзеляжа дрона - 2,9 м, а размах крыла - 3,25 м. Заявленная дальность полета составляет 100 км.

Для сравнения, полезная нагрузка или боевая часть российского барражирующего боеприпаса "Ланцет-3" составляет 3-5 кг в зависимости от субмодификации, а у "Ланцет-1" этот показатель равен всего одному кг.

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Дальность полета "Ланцет-3" оценивается в 40-70 км в зависимости от субмодификации, а дальность "Ланцет-1" составляет 40 км.

Патент предусматривает, что "Завод Сигнал" будет изготавливать беспилотник методом литья пластмассы под давлением на термопластавтомате. Элементы корпуса будут соединять между собой с помощью вибросварки или специального клея.

Москва копирует иранские дроны

Ранее стало известно, что россияне скопировали реактивный иранский дрон Shahed 238, который они сами назвали М 237. Он имеет достаточно высокие как для аппарата такого типа характеристики, в частности, скорость в 600 км/ч и дальность на уровне 1000 км.

Впрочем, цену в 1,4 млн долларов за один БПЛА эксперты считают "заоблачной". По их мнению, это делает невозможным действительно массовое использование М 237.

Также напомним, что ранее россияне выложили фото и видео сборки дронов-камикадзе "Герань-2", который фактически представляет собой иранский Shahed 136.

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