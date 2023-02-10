Для прикрытия контрнаступления достаточно было бы 3-4 эскадрильи самолетов.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что у Вооруженных сил Украины должно быть около двухсот самолетов для полной победы над врагом. Такое количество современных истребителей позволило бы привлекать военную авиацию к системе противовоздушной обороны страны.

В то же время для прикрытия контрнаступления достаточно было бы 3-4 эскадрильи самолетов. Однако, как отметил эксперт в эфире Апостроф TV, для более широких возможностей необходимо значительно больше единиц.

"Для привлечения самолетов в систему противовоздушной обороны страны нужно хотя бы 3-4 бригады, а не эскадрильи. А это почти вдвое больше. В составе ВСУ должно быть около двух сотен самолетов", – отметил Жданов.

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Эксперт добавил, что нужно "начинать с малого". Он напомнил, что в вопросе предоставления Украине систем HIMARS начинали с четырех пусковых установок. Сегодня их почти три десятка, и вскоре ВСУ должны получить еще 15 установок. Прогресс есть и в вопросе предоставления Украине танков: просили 300 единиц, а партнеры предоставят больше.

"Так же может быть и с самолетами. Они, конечно, дороже, но несколько десятков самолетов мы получим сто процентов. Что касается дальнобойного оружия, то здесь суть заключается в предоставлении нам оперативно-тактических ракет. Боеприпасы на 150 километров к РСЗО – это, конечно, хорошо, но ракета с дальностью 500 километров – это еще лучше. И это открывает больше возможностей для завершения этой военной кампании нашей победой", – резюмировал Жданов.

Самолеты для Украины: последние новости

Словакия готова пожертвовать свои истребители МиГ-29 для усиления обороноспособности Украины. Киев может получить от Братиславы 11 или 12 боевых самолетов.

В свою очередь, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что переговоры о поставках Украине современных истребителей проходят "за закрытыми дверями". Он отказался давать журналистам какие-либо комментарии по этому поводу.

В то же время Бельгия не может передать Украине свои истребители, поскольку самолеты нужны ей самой. Об этом заявил премьер-министр страны Александр де Кроо.

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