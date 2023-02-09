Президент сегодня в Брюсселе проведет ряд двусторонних встреч, на которых будет уделяться необходимое внимание теме боевой авиации.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что некоторые лидеры Европейского Союза заявили о готовности предоставить Украине боевые самолеты. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем в рамках саммита с участием глав государств и правительств 27 стран-членов Евросоюза.

Президент Украины рассказал о своем участии в заседании Евросовета. "Я хочу, чтобы вы понимали смысл того, о чем и как мы говорили. Этот смысл четко сформулировал один из лидеров Европейского Союза. Он сказал, что длительный мир в Европе установится лишь тогда, когда Украина победит и станет членом ЕС и НАТО. Вот такое единство нам удалось сегодня построить", - сообщил Зеленский.

Он сказал, что единство заключается в том, что Евросоюз будет с Украиной до ее победы, а Украина будет в Европейском Союзе.

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Как отметил президент, сегодняшние разговоры были вполне конкретными о безопасности, о защите жизней и обеспечении стабильности и возвращении справедливости. "И все это полностью отвечает как украинским, так и европейским интересам", - сказал Зеленский.

"Меня наиболее вдохновляют заявления о том, что Европа будет с нами до победы. И я сегодня услышал от лидеров некоторых государств, и я очень благодарен, что услышал от лидеров некоторых государств в Европе, о готовности предоставлять нам необходимое оружие, в том числе и самолеты", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что сегодня в Брюсселе проведет ряд двусторонних встреч, на которых будет уделяться необходимое внимание теме боевой авиации.

Самолеты для ВСУ - что известно

Как сообщал УНИАН, 8 февраля премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции с Зеленским заявил, что не исключает возможности поставок Украине боевых самолетов западного образца. Он объявил о планах по организации подготовки украинских пилотов для полетов на боевых самолетах западного образца.

В то же время министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Британия не сможет быстро передать Украине боевые самолеты.

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