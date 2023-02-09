Президент Зеленский имел личный разговор с премьер-министром Словакии на саммите ЕС в Брюсселе.

Словакия готова пожертвовать свои истребители МиГ-29 для усиления обороноспособности Украины.

Как информирует Tasr, Киев может получить от Братиславы 11 или 12 боевых самолетов. На саммите Европейского союза в Брюсселе премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал Владимиру Зеленскому помощь, которую президент Украины попросил у него.

"Премьер-министр республики ответил, что Словакия сделает все возможное, чтобы выполнить эту просьбу", - говорится в сообщении.

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Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь говорил, что словацкое правительство готово принять решение об отправке истребителей Украине и осталось лишь дождаться данного распоряжения.

Напомним, Словакия может передать Украине советские танки, если союзники предложат формат "кругового обмена".

Дискуссия о поставках Украине западных истребителей

На пресс-конференции в Брюсселе 9 февраля президент Зеленский заявил, что есть "позитивные решения" по вопросу истребителей F-16, но не уточнил подробностей.

Глава министерства обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что украинские пилоты могут завершить обучение в Великобритании после конца войны.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже фактически известно, какой тип самолетов получит Украина от международных партнеров и каковы сроки подготовки личного состава.