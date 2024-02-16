Северная Корея имеет как копии старых советских образцов, так и аналоги некоторых современных российских или западных вооружений.

С 30 декабря по 7 февраля россияне запустили по Украине не менее 24 северокорейские баллистические ракеты, реализовав 12 ударов по семи регионам. Об этом со ссылкой на генерального прокурора Украины Андрея Костина сообщает Reuters.

Эти ракетные удары убили по меньшей мере 14 мирных жителей, еще более 70 получили ранения. "Точность ракет вызывает сомнение", - говорит генеральный прокурор. Относительно точными из 24-х оказались лишь 2 попадания, уточнил он.

Россияне, скорее всего, применили северокорейскую баллистическую ракету КН-23/24. Предварительный анализ показал, что она имеет фугасную боевую часть мощностью 500-1000 кг в тротиловом эквиваленте. Также возможно использование комбинированной боевой части. Максимальная дальность пуска ракеты - до 650 км.

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Поставки северокорейского оружия в Россию

Ранее стало известно, что КНДР помогает россиянами покрыть существующий дефицит в артиллерийских снарядах. Основными боеприпасами, поставляемыми из Северной Кореи, являются снаряды калибра 122 мм и 152 мм. По предварительным оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких боеприпасов.

Ранее сообщалось, что россияне жалуются на качество корейских снарядов. Больше всего нареканий получают качество и количество пороха в них.

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