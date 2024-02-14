Впрочем эффект потенциальных мер против Северной Кореи будет по большей части символичным.

Евросоюз предложил ввести санкции против Северной Кореи за поставку России ракет и артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, блок предложил включить в санкционный список министра обороны Северной Кореи и Генеральное ракетное бюро - правительственный орган, контролирующий национальную программу баллистических ракет.

Отмечается, что "баллистические ракеты, разработанные и произведенные Северной Кореей", были использованы против Украины российскими вооруженными силами. Также КНДР предоставила России сотни тысяч артиллерийских боеприпасов.

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"Благодаря этой поддержке, а также возможности Москвы поставлять запрещенные части через третьи страны, Россия смогла нарастить производство боеприпасов значительно больше, чем Украина получает от своих союзников", - говорится в материале.

При этом отмечается, что эффект потенциальных мер против Северной Кореи, которые включают запрет на поездки и замораживание активов, вероятно, будет в основном символическим. Предлагаемые санкции, которые требуют поддержки всех государств-членов и могут быть изменены, включают список десятков лиц и организаций, участвующих в производстве и закупке оружия, а также компонентов и машин, необходимых для его создания. Эти меры также касаются нескольких российских чиновников.

Россия использует ракеты и снаряды из КНДР

Как писал УНИАН, 4 января власти США сообщили, что Россия начала использовать баллистические ракеты северо-корейского производства для ударов по Украине. 11 января генпрокуратура Украины - после изучения обломков ракет, которыми Россия обстреляла Харьков 2 января - подтвердила их северокорейское происхождение.

Также известно, что Россия активно использует артиллерийские снаряды северо-корейского производства. Правда сами же россияне жалуются на ужасное качество этих боеприпасов.

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