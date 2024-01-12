Из-за низкого качества пороха россияне используют северокорейские снаряды, летящие мимо цели, поскольку заряд пороха в гильзах часто не соответствует заявленному.

Российские артиллеристы в Украине жалуются на низкое качество снарядов, которые в 2023 году начала поставлять КНДР. По словам провоенных "блогеров", больше всего нареканий получают качество и количество пороха в боеприпасах, информирует Telegram-канал The Moscow Times.

Отмечается, что российским военным на вооружение поступают иранские снаряды, о которых отзываются "неплохо", и "проклинают" северокорейские. Из-за низкого качества пороха их используют в ситуациях, где "точность и кучность, да и вообще выход снаряда из ствола имеет наименьшую важность".

В частности, иранские снаряды оставляют следы копоти, от которых приходится чистить боек оружия, однако летят "очень хорошо". Северокорейские же снаряды летят мимо цели, поскольку заряд пороха в гильзах часто не соответствует заявленному.

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"Абсолютный кал. Если снаряд долетел и разорвался — у расчета орудия праздник, все танцуют и поют хвалебные песни председателю Киму. Если снаряд не долетел и упал на голову нашей пехоте — скажите спасибо полуголодным корейским подросткам, которые собрали его за миску риса", — отмечает "военный эксперт" Алексей Ларкин.

По его словам, российской армии не стоит ждать какого-либо высокотехнологичного вооружения от северокорейских производителей, "если они не в состоянии собрать простенький снаряд для пушки".

Атаки России по Украине оружием из КНДР

На новогодние праздники РФ ударила по Украине баллистическими ракетами из Северной Кореи. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на разведку Соединенных Штатов Америки.

Впоследствии представитель Южной Кореи в ООН Хван Чжун Кук заявил, что Украина стала испытательным полигоном для северокорейских ракет.

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