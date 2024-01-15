Северная Корея помогает РФ покрыть имеющийся дефицит в снарядах.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий рассказал, как много боеприпасов Северная Корея передает России. Наиболее активные поставки осуществлялись в течение сентября, октября и ноября.

"Основной боеприпас, который поставляется с КНДР - это 122 мм и 152 мм. По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Российскую Федерацию. Это как раз тот дефицит, который имеет Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", - добавил он в интервью "РБК-Украина"

Также представитель разведки прокомментировал заявление Белого дома о том, что РФ якобы получила от КНДР баллистические ракеты и даже уже дважды запускала их по Украине.

Видео дня

"Мы собираем всю информацию, которая есть на сегодня - о том, что поставляется из Северной Кореи. Будут подтверждены данные - тогда будем говорить", - отрезал Скибицкий.

Северокорейские боеприпасы у российских оккупантов

Российские артиллеристы в Украине жалуются на низкое качество снарядов, которые в 2023 году начала поставлять КНДР. По словам провоенных "блогеров", больше всего нареканий получают качество и количество пороха в боеприпасах,

Генпрокурор Андрей Костин недавно заявил, что Украина имеет первые доказательства того, что Российская Федерация действительно использовала во время атаки ракеты, произведенные в Северной Корее.

В то же время Глава Минобороны Южной Кореи Шин Вон Сок считает, что КНДР может продать РФ новые типы тактических управляемых ракет в дополнение к тем, которые оккупанты уже используют против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: