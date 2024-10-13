Российские пропагандисты, стремясь очернить Украину, раскрывают потери Москвы, которые Кремиль пытается скрыть.

Россия потеряла еще один боевой самолет Су-34. Сообщалось, что его сбил американский F-16, который передали Украине, что стало основой для нападок на Вашингтон и помощь Киеву.

Издание The National interest пишет, что в ходе войны с Украиной уже уничтожено не менее трех десятков Су-34, что составляет почти четверть довоенного парка РФ из 140 самолетов. Отмечается, что боевые потери опережают производство.

"Россия ведет наступление в Украине, но этот инцидент можно рассматривать как серьезную неудачу, потому что Су-34 - это самолеты, которые Россия использует для уничтожения украинской инфраструктуры", - объясняет геополитический аналитик Ирина Цукерман, президент Scarab Rising.

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Примечательно, что новость о потере российского самолета сразу появилась в социальных сетях - причем с аккаунтов прокремлевских милблогеров, которые регулярно сообщают о ходе войны в Telegram. Они критически относятся к военным действиям, даже если демонстрируют поддержку Владимиру Путину.

"Эти пропагандисты стремятся превратить Украину в злодея и тем самым вызвать антиукраинские настроения среди своего населения", - отметила Сьюзан Кэмпбелл, заслуженный преподаватель Школы коммуникаций в Университете Нью-Хейвена.

По ее словам, даже когда милблогеры оплакивают потерю Су-34 и критикуют ведение боевых действий, это также направлено на разжигание антиамериканских настроений.

"Использование F-16 здесь важно, потому что прокремлевские пропагандисты ищут любой повод для нападок на помощь США Украине, и доказать, что Украина - всего лишь прокси для ЦРУ/MI6 и т.д., которые напрямую атакуют Россию с помощью своей техники", - предположила Цукерман. "Это еще один способ дискредитировать НАТО и поддержать свои теории заговора о том, что Альянс все это время замышлял нападение или вторжение в Россию. Это также хороший способ преподнести неудачу и тот факт, что российское превосходство в воздухе теперь эффективно ослаблено".

Даже несмотря на критику в адрес военного руководства РФ, сообщение о том, что НАТО представляет собой серьезную угрозу, остается в силе.

"Дух этих сообщений от прокремлевских блогеров явно направлен на то, чтобы указать на опасность НАТО и возможность будущих подобных атак, возможно, в качестве оправдания для новых и более серьезных авиаударов по Украине - или даже потенциального оправдания для принятия провокационных действий против НАТО", - подытожила Цукерман.

Украинские защитники сбили российский Су-34 - что известно

12 октября российские СМИ сообщили о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем. Официальной информации не было.

При єтом российский Telegram-канал утверждает, что к сбитию Су-34 причастен украинский истребитель F-16. Отмечается, что он, предположительно, сбил Су-34, когда тот сбрасывал глиссадные бомбы ФАБ с унифицированными модулями планирования и коррекции на расстоянии около 50 км от линии фронта.

В отчете Института изучения войны указано, что Су-34 мог быть сбит украинским F-16.

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