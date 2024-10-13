Вероятное сбитие F-16 российского Су-34: эксперт назвал несколько версий

Могли быть применены для сбития российского истребителя и ЗРК, в том числе "Patriot", батареи "SAMP/T".

Может быть несколько версий возможного сбития российского истребителя Су-34 вблизи линии вронту, в том числе и с помощью F-16. Об этом генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал в эфире радио NV, комментируя возможное сбитие российского истребителя Су-34, который сбрасывал ФАБы, украинским F-16.

Он отметил, что российские оккупанты перед захватом украинских населенных пунктов, бьют по ним КАБами. "И поэтому давно искали разные подходы как этому противодействовать - бить по складам, по аэродромам, по носителям, в том числе и в воздухе", - сказал Романенко.

Он отметил, что может быть несколько версий как могло произойти сбитие Су-34. По его словам, это могло быть и применение украинских истребителей, в первую очередь, уже украинского F-16. Также не исключает, что могло быть применение зенитно-ракетных комплексов дальнего радиуса действия, в частности, советского С-200, который является маломобильным и им, возможно, сбивали А-50. Он отмечает, что успехи Сил обороны привели к тому. что российские летчики боятся летать. "Летчики А-50 говорят, что лучше поломать себе ногу и не летать. Вот до такого предела мы довели их летный состав", - добавил он.

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Романенко отмечает, что маловероятно, что на этот раз было сбитие с помощью ЗРК "С-200". По его словам, в частности, могли быть применены комплексы большой и средней дальности, которые у нас есть - это ЗРК "Patriot", батареи "SAMP/T", комплексы С-300 с американскими ракетами.

Говоря о возможности сбития с помощью истребителя F-16, Романенко отметил, что в предоставленных Украине F-16 на сегодня "авиационное вооружение старое" и не известно предоставляются ли нам ракеты для ведения воздушных боев с инфракрасным излучением. По его словам, даже если у нас есть ракета АИМ-120 на дальность 110 км, то это достаточно опасный вариант для F-16, потому что с российской стороны стоят ЗРК "Бук", которые охотятся за нашими самолетами, которые близко подходят к линии ведения боевых действий.

Романенко отметил, что было бы хорошо если бы F-16 больше было задействовано в боевых бой, но для этого для них должно быть более современное авиационное вооружение и информационное обеспечение управления и разведки.

"А так пожелаем нашим пилотам успеха в тех достижениях, которое, возможно имело место", - отметил он.

Уничтожение российского Су-34

Как сообщал УНИАН, вчера, 12 октября, российские СМИ информировали о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем. Официальной информации об этом пока что не было.

Однако российский Telegram-канал, который, как утверждается, ведут офицеры ВДВ и сотрудники российской группировки "Днепр", утверждает, что к сбитию Су-34 причастен украинский истребитель F-16. Отмечается, что украинский истребитель F-16, предположительно, сбил российский истребитель Су-34, когда тот сбрасывал глиссадные бомбы ФАБ с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) на расстоянии около 50 км от линии фронта.

В отчете американского Института изучения войны отмечается, что Су-34 мог быть сбит украинским F-16.

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