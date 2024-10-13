F-16 мог сбить Су-34, когда тот сбрасывал глиссадные бомбы ФАБ с УМПК в 50 км от линии фронта.

Российские СМИ 12 октября сообщили о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем, при этом официальной информации об этом пока не было. В то же время, как говорится в отчете американского Института изучения войны, Су-34 мог быть сбит украинским F-16.

Отмечается, что один из известных российских военкоров подтвердил гибель экипажа Су-34, но заявил, что эта потеря не связана с украинской активностью, при этом другие военкоры предположили, что Су-34 мог разбиться в результате технической неисправности или человеческой ошибки.

Однако российский Telegram-канал, который, как утверждается, ведется офицерами ВДВ и сотрудниками российской группировки "Днепр", утверждает, что к сбитию Су-34 причастен украинский истребитель F-16.

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"Телеграм-канал… утверждает, что украинский истребитель F-16 предположительно сбил российский истребитель Су-34, когда Су-34 сбрасывал глиссадные бомбы ФАБ с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК) на расстоянии около 50 км от линии фронта", - пишут аналитики.

При этом Telegram-канал обвинил связанных с Кремлем военкоров во лжи о крушении Су-34 и в том, что они мешают российским силам разрабатывать планы по противодействию украинской угрозе F-16.

"ISW не может независимо подтвердить заявление Telegram-канала, но если оно подтвердится, то этот инцидент станет первым случаем сбития украинцами российского пилотируемого самолета с помощью западного истребителя F-16", - говорится в отчете.

Потери российской авиации

В августе украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на территории Курской области.

11 сентября украинские разведчики во время операции в акватории Черного моря сбили российский боевой самолет Су-30СМ.

Всего с начала войны, по данным Генштаба Россия потеряла уже 369 самолетов.

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