Американский пилот раскрыл хитрую схему, как Украине побыстрее развернуть F-16 на своей территории и отправить истребители в бой.

"Самый смертоносный пилот F-16" американской авиации подполковник в отставке Дэн Хэмптон (позывной Two Dogs) заявил, что сам готов сражаться за Украину, если правительства обеих стран решат вопрос частных военных подрядчиков для выполнения полетов над Украиной.

В интервью "Голосу Америке" Хэмптон пояснил, что Украина имеет возможность закупить F-16 - самую доступную модель истребителей в Европе, однако главный вопрос в таком случае остается неразрешенным - специалисты.

"Но самое важное - найти людей, способных управлять теми самолетами, которые уже имеют тысячи часов полетов на этих самолетах и не нуждаются в обучении. Это более быстрое решение, чем отправлять украинских пилотов в США на программу обучения. Это будет хорошо, когда война закончится, но вы должны сначала выиграть войну, и это один из способов сделать это, как вы можете это сделать. Опять же, это должны решить правительства и политики", - сказал он.

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По словам Хэмптона, доступ к таким пилотам есть: "И это вполне реальный вариант. Так что надеюсь, люди, которые у власти в вашей стране, услышат это и, возможно, задумаются над этим".

"Я бы сказал, что есть достаточно американских пилотов, готовых сделать это, если правительство решит свои вопросы. Наше правительство очень запутанное и сложное, и это вопрос для них. Есть также европейские пилоты, обучающиеся на F-16, поэтому для этого достаточно пилотов. Есть лишь некоторые важные детали о работе и борьбе за другое правительство, которые нужно было бы решить", - сказал он.

Военный подчеркнул, что российско-украинская война - это добро против зла, это "черно-белый конфликт": "Поэтому я думаю, что в этом духе правительства, которые могут предоставлять эти услуги, должны это делать, и я надеюсь, что они это сделают. Я даже поеду сам, я стану номером один, можете на меня рассчитывать".

Кто такой Дэн Хэмптон - что известно о топ-пилоте США

Хэмптон участвовал в войнах в Персидском заливе, Косово и Ираке. За свою 20-летнюю карьеру в ВВС США он совершил 151 боевой вылет и имеет, пожалуй, наибольшее количество военных наград среди пилотов истребителей США со времен войны во Вьетнаме, включая Пурпурное сердце, четыре почетных Креста летных заслуг за выдающийся героизм и восемь "Воздушных медалей" ВВС США за доблесть во время боевых действий в воздухе.

Также Хэмптон тренировал пилотов оперировать F-16 на Ближнем Востоке и был офицером по обмену информацией в ВВС Египта. Пилот консультирует правительства США и союзников по борьбе с терроризмом и был генеральным директором частной военной компании MVI International.

Истребители для Украины - мнение США

Последней недели в США обострились дискуссии по поводу передачи Украине американских истребителей F-16 в ближайшее время.

Известно, что несколько украинских пилотов уже тестируются на натовских самолетах в штате Аризона.

Президент США Джо Байден и ряд чиновников Белого дома неоднократно подчеркивали, что F-16 не является первоочередной потребностью ВСУ, взамен Запад сосредоточился на укреплении украинской ПВО передовыми зенитно-ракетными установками.

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