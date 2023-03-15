В письме сенаторы запрашивают военную оценку того, как F-16 повлияют на ход войны и как быстро украинские пилоты смогут обучиться полетам на этих истребителях.

Группа сенаторов США во главе с Марком Келли (штат Аризона) требует от Пентагона предоставить всю информацию о рисках и возможностях передачи Украине истребителей F-16 до конца недели.

Как пишет Politico, ссылаясь на письмо сенаторов к министру обороны США Ллойду Остину, запрос поддержан и республиканцами, и демократами.

Дискуссии о передаче Украине F-16 получили "новый толчок" после того, как Белый дом отверг двухпартийные призывы направить американские истребители в бой в связи с атакой РФ на их MQ-9 Reaper.

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В письме сенаторы отмечают, что полномасштабная война России против Украины "сейчас находится на критическом этапе".

"После разговора с американскими, украинскими и иностранными лидерами, работающими в поддержку Украины, на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце, мы считаем, что США необходимо внимательно отнестись к предоставлению Украине самолетов F-16", - написали сенаторы.

В письме сенаторы запрашивают военную оценку того, как F-16 повлияют на ход войны и как быстро украинские пилоты смогут обучиться полетам на этих истребителях.

Прибытие двух украинских летчиков для оценки боевых навыков на базу в штате Аризона сенаторы назвали "критическим шагом в оценке" их готовности к полетам на F-16.

Под письмом также подписались демократы Тэмми Дакворт из Иллинойса, Тим Кейн из Вирджинии, Мартин Генрих из Нью-Мексико и Джеки Розен из Невады, а также республиканцы Лиза Мурковски с Аляски, Томми Тубервиль из Алабамы и Тед Бадд из Северной Каролины.

Истребители для Украины – что известно

С января продолжаются активные дискуссии о возможностях передачи Украине боевых самолетов западных образцов. Украина отмечает, что ВСУ должны получить преимущество в небе в рамках предстоящего контрнаступления.

Впрочем, на Западе к этому относятся скептически. В частности, в США считают, что самолеты не являются первоочередной потребностью украинских сил, в то же время Европа сосредоточилась на передаче Украине танков и на производстве боеприпасов.

Польша, в свою очередь, готова отправить Украине модернизированные советские МиГ-29.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба впоследствии заявил, что не ожидает скорых поставок современных истребителей: "Я не ожидаю, что поставка истребителей состоится в ближайшее время, потому что это очень сложная задача с точки зрения логистики и техники".

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