Ожидается, что в Украину поступят системы SAMP/T и Patriot.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил об увеличении количества стран, которые берут обязательства усилить украинскую систему противовоздушной обороны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-10"), которое происходит в виртуальном формате.

"В связи с жестокими российскими бомбардировками количество стран, предоставляющих средства противовоздушной обороны, также продолжает увеличиваться", - отметил Остин.

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По его словам, в феврале, на предыдущем заседании в формате "Рамштайн" Италия и Франция сообщили, что передадут Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba.

"Соединенные Штаты, Германия и Нидерланды обязались предоставить системы Patriot и многие другие страны предоставили системы ПВО ближнего радиуса действия. Канада и Германия предоставили системы ПВО средней дальности, такие как NASAMS и IRIS-T", - сказал Остин.

Системы ПВО для Украины

Как сообщал УНИАН, в декабре 2022 года президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета оборонной помощи стоимостью 1,85 млрд долларов, что будет включать Patriot и снаряды для них.

Издание Financial Times написало, что Украина уже якобы получила одну из систем Patriot, однако в ВСУ опровергли данную информацию.

Франция и Италия решили передать Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T-Mamba. Он позволит сбивать баллистические ракеты, которые применяют российские захватчики. Сейчас страны завершают подготовку к отправке в Украину зенитного ракетного комплекса SAMP/T.

На днях стало известно, что Норвегия совместно с США передаст Украине еще два взвода зенитно-ракетных комплексов NASAMS.

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