Они позволят Украине защититься от атак беспилотников, ракет и российской авиации.

Франция и Италия весной поставят системы MAMBA, чтобы помочь Украине защищаться от российских атак с воздуха. Об этом в Twitter сообщил глава французского Минобороны Себатьян Лекорню.

"С министром обороны Италии Гвидо Крозетто мы решили поставить в Украину весной 2023 года ЗРК SAMP/T-MAMBA. Эта система позволит защитить гражданское население и инфраструктуру от атак со стороны России, о чем просил Алексей Резников", — говорится в его сообщении.

Система SAMP/T-MAMBA - что о ней известно

MAMBA - эквивалент американской системы Patriot. Она была развернута в Румынии для защиты чрезвычайно стратегического региона порта Констанца.

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Эта система была создана совместным французско-итальянским консорциумом, она может отслеживать десятки целей и перехватывать 10 одновременно. SAMP/T-MAMBA - единственная система европейского производства, способная перехватывать баллистические ракеты.

Одна пусковая установка ЗРК вооружена 8 ракетами, которые могут быть отстреляны в одном залпе всего за 10 секунд.

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявляли, что достаточное количество систем противоракетной обороны PATRIOT и комплексы SAMP-T помогут Украине защититься от баллистических ракет.

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