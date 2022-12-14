В командовании заявили о наличии определенного плана действий по уничтожению вражеской баллистики.

Достаточное количество систем противоракетной обороны PATRIOT и комплексы SAMP-T помогут Украине защититься от баллистических ракет. Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

"Защита от баллистических ракет это и PATRIOT, и SAMP-T, которые могут их сбивать. Но мы неоднократно уже говорили, что сбивать баллистические ракеты даже этими средствами не так просто. Их надо иметь достаточное количество, чтобы обезопасить себя от такого нападения. Поэтому лучший способ уничтожать эту баллистику – именно на старте. Об этом знает высшее военно-политическое руководство Украины, знают наши партнеры, поэтому есть определенный план действий по этому поводу", - сказал Игнат.

По его словам, Украина предложила западным партнерам список своих потребностей по вооружению с перечнем первоочередной помощи.

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"Нам нужно все, даже стрелковое оружие, патроны. Все, что дает защита – все нужно. Украина предложила партнерам список своих потребностей. В этом списке есть первоочередные вещи, второстепенные, третьестепенные, но все это нужно. Украина воюет с огромным монстром, с большим государством, "напичканным" оружием, поэтому нам нужно все", - подчеркнул представитель Воздушных сил.

Роль Ирана в войне против Украины

В августе стало известно, что Иран продал России партию своих дронов-камикадзе.

Применение их Россией привело к гибели десятков людей в украинских городах, в частности, и в Киеве, а также к уничтожению энергетических объектов.

В середине октября появились сообщения, что Россия заказала в Иране еще более 2 тыс. таких дронов.

Также СМИ сообщают, что Иран планирует отправить в Россию баллистические ракеты класса "земля-земля" Fateh-110 и Zolfaghar.

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