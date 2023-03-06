Эксперт считает, что после должной подготовки летать на западных самолетах может быть проще.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что хотя основные навыки пилотирования сохраняются всегда, для пересадки пилотов с советских на западные самолеты их нужно кардинально переучивать.

"Разница только в техническом оснащении самолетов. Самолет может иметь штурвал, а может иметь джойстик для управления. Сейчас на Западе в основном распространено управление джойстиком", – отметил Жданов во время эфира на YouTube.

По его словам, пересаживаться на западные образцы сложнее, однако летать на них после должной подготовки может быть проще.

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"Пересаживаться с советского на западный, думаю, что должно быть сложнее, с одной стороны. Но с другой стороны, при прохождении соответствующей подготовки, летать на западных самолетах должно быть намного проще, потому что там более информативная система пилотирования этого управления этого самолета. Обучаться сложно, а управлять – легче. В этом плане западная авиация ушла вперед от советской. Я не говорю о российской, потому что они там что-то модернизировали, что-то выпускали, вот у них Су-35 был выпущен. Да, это советская разработка, но они его дорабатывали", – подчеркнул Жданов.

Самолеты для Украины: обучение пилотов

24 февраля 2023 года, в годовщину российского вторжения в Украину президент Владимир Зеленский заявил, что с тремя европейскими странами ведут переговоры насчет предоставления нашему государству самолетов и проведения подготовки украинских пилотов.

Уже в начале марта стало известно, что в Соединенные Штаты для прохождения тестирования на военной базе прибыли двое пилотов. Украинских летчиков проверяют на готовность приступить к обучению по управлению истребителями F-16.

Позже спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат добавил, что американские специалисты не только оценивают навыки украинских пилотов, но и выясняют, сколько времени может занять их возможное обучение на западных самолетах.

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