Рассказал об опасности кассетных авиабомб РБК-500, которые враг применяет ближе к линии соприкосновения.

Россия производит до 90 ракет различных типов в месяц, но возросло количество выпуска "Искандеров". Об этом сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"В целом сейчас есть данные, которые говорят о том, что 85-90 ракет разных типов в месяц производит Россия. Туда входят и "Кинжалы", "Искандеры", - отметил он. При этом добавил, что на сегодня фиксируется рост производства ракет "Искандер".

"Раньше они производили меньше. Можем только догадываться, что, видимо, они наладили какую-то цепочку поставок через третьи страны, которая дала им возможность закупать те элементы, которых не хватало. В общем, все же это не такое большое количество ракет", - сказал Мусиенко. Видео дня

Он отметил, что Россия увеличили количество ударов ракетами по аэродромам в Украине. По его словам, враг таким образом хочет отсрочить поступление от партнеров самолетов F-16. "Но не думаю, что удастся", - сказал Мусиенко.

Эксперт также рассказал, что Россия применяет для ударов по территории Украины кассетные авиабомбы РБК-500, которые направлены, в первую очередь, против живой силы.

"Они их применяют поближе к линии боевого соприкосновения. Опасны они тем, что способны в себя вместить большое количество суббоеприпасов - в одной бомбе их более 500. Саперы считали, что где-то около 30% из тех, что они фиксировали, не разорвались, то есть они не взрываются, что опять же не уменьшает опасность. Ведь они остаются где-то на земле и могут разорваться, если на них наехать транспортом или наступить", - рассказал Мусиенко. По его словам, они опасны тем, что там большое количество поражающих осколочных элементов, которые способны вызывать ранения личного состава.

Россияне применяют кассетные боеприпасы

Как сообщал УНИАН, по данным Министерство обороны Великобритании, Россия стала чаще применять кассетные авиабомбы весом 500 килограммов в войне против Украины. Отмечалось, что в зависимости от модели, каждая РБК-500 разбрасывает примерно до 350 суббоеприпасов. В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно взрывается или сотнями высокоскоростных фрагментов, или одним, более крупным противотанковым зарядом.

По сообщениям разведки, бомбы РБК-500 применялись против украинских сил в районе Угледара и возле Авдеевки в Донецкой области.

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