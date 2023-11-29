Британская разведка отметила, что каждая кассетная бомба РБК-500 раскидывает от 100 до 350 суббоеприпасов.

Россия стала чаще применять кассетные авиабомбы весом 500 килограммов в войне против Украины.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. В частности, предположительно, что в течение ноября российские военно-воздушные силы начали чаще применять кассетную бомбу РБК-500 весом 500 кг.

"В зависимости от модели, каждая РБК-500 разбрасывает примерно от 100 до 350 суббоеприпасов. В свою очередь, каждый суббоеприпас обычно взрывается либо сотнями высокоскоростных фрагментов, либо одним, большим противотанковым зарядом", - сказано в сообщении.

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По сообщениям разведки, бомбы РБК-500 применились против украинских сил в районе Угледара и возле Авдеевки в Донецкой области.

"Существует реальная возможность, что как и с другими авиабомбами, Россия, предположительно, недавно интегрировала модуль планирования и коррекции с бомбами РБК-500. Это позволяет самолету-носителю выпускать бомбу за много километров от цели. Наборы планировочных бомб России в целом имеют низкую точность. Однако, с большим количеством суббоеприпасов, одна РБК-500 может привести к последствиям на площади нескольких сотен метров, увеличивая вероятности причинения хотя бы какого-то вреда установленной цели", - отмечает разведка.

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Как сообщал УНИАН, 19 ноября войска РФ нанесли массированный авиаудар по позициям Вооруженных сил Украины возле Старомайорского с использованием кассетных бомб РБК-500, модифицированных в планировочные бомбы.

Стоит отметить, что россияне уже много раз запускали управляемые авиабомбы, в частности, по территории Херсонской области. В результате вражеских атак есть много разрушений, пострадавших и жертв.

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