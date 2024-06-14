По мнению одного из экспертов, почти наверняка россияне оказали помощь Северной Корее в разработке этой ракеты.

Северокорейские ракеты KN-23, которыми РФ уже обстреливала Украину, очень напоминают российские "Искандеры", заявил старший эксперт по безопасности калифорнийского исследовательского центра RAND Брюс Беннет, передает "Голос Америки".

По его мнению. почти наверняка россияне оказали помощь Северной Корее в разработке этой ракеты. Впрочем, как он добавил, точно неизвестно: была ли санкционирована разработка ракеты российским правительством, или возможно это "сделали российские ученые-мошенники".

"Но суть заключается в том, что россияне помогают Северной Корее в проектировании и разработке новых баллистических ракет", - уверен аналитик.

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Беннет утверждает, что это сотрудничество продолжается не одно десятилетие. По его оценкам, потенциальная передача российских технологий именно по баллистическим ракетам могла состояться в 2014-2015 годах, когда эксперты зафиксировали активизацию отношений между странами.

Директор по политике нераспространения Ассоциации контроля над вооружением в США Келси Давенпорт менее категорична относительно "российского следа" в северокорейских баллистических ракетах. По ее словам, Северная Корея десятилетиями развивала свой потенциал в создании баллистических ракет.

Она отметила, что конструкция баллистических ракет Северной Кореи действительно похожа на российские и советские системы. Обломки ракет также демонстрируют, что страна все еще полагается на импорт определенных технологий, в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН.

"Однако есть также некоторые заметные различия между северокорейскими и иностранными системами, которые позволяют предположить, что Пхеньян демонстрирует способность самостоятельно разрабатывать и совершенствовать новые системы", - заявила Давенпорт.

Напомним, по данным отчета американской разведки, 2 января текущего года Россия применила северокорейскую ракету KN-23 для удара по Харькову.

Сообщалось, что это свидетельствовало не только о сотрудничестве постоянного члена Совбеза ООН России и подсанкционной Северной Кореи, а также было первым случаем, когда специалисты имели возможность получить большие обломки для анализа.

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