Верхняя часть вражеского корабля "заметно повреждена", отметил капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ.

В результате ракетного удара по судостроительному заводу "Залив", который находится в Крыму в Керчи, вражеский малый ракетный корабль "Аскольд" (тип - "Каракурт", является носителем крылатых ракет "Калибр") получил повреждения.

О том, что вражеское судно повреждено, свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за воскресенье, 5 ноября, который опубликовал проект "Радио Свободы" под названием "Схемы" в своем канале в Telegram.

Фото со спутника уже прокомментировал капитан 1-го ранга запаса Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко. Офицер отметил, что, судя по снимку, ракетный корабль "Аскольд" находится на плаву, но его верхняя часть "заметно повреждена".

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"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно - "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны были бы сдать...", - отметил эксперт.

В Крыму нанесен удар по заводу "Залив" - сегодня это стоит знать

4 ноября на полуострове прогремели взрывы. Позже стало известно, что крылатыми ракетами были нанесены удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи.

Также сообщалось, что на территории завода находился один из самых современных кораблей российского Черноморского флота РФ, который является носителем "Калибров". 5 числа командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что в Крыму попали в корабль "Аскольд".

Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот сильно "подкорочен". Противник уже потерял 20 кораблей и катеров и одну подводную лодку.

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