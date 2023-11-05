В результате ракетного удара по судостроительному заводу "Залив", который находится в Крыму в Керчи, вражеский малый ракетный корабль "Аскольд" (тип - "Каракурт", является носителем крылатых ракет "Калибр") получил повреждения.
О том, что вражеское судно повреждено, свидетельствует спутниковый снимок Planet Labs за воскресенье, 5 ноября, который опубликовал проект "Радио Свободы" под названием "Схемы" в своем канале в Telegram.
Фото со спутника уже прокомментировал капитан 1-го ранга запаса Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины Андрей Рыженко. Офицер отметил, что, судя по снимку, ракетный корабль "Аскольд" находится на плаву, но его верхняя часть "заметно повреждена".
"По моим данным, на 4 ноября в Керчи на момент взрывов находился только один корабль, способный нести ракеты класса "Калибр", а именно - "Аскольд". Я думаю, что этот корабль, как мы видим, стоял уже у причала и его доводили до ума, потому что уже в декабре его должны были бы сдать...", - отметил эксперт.
В Крыму нанесен удар по заводу "Залив" - сегодня это стоит знать
4 ноября на полуострове прогремели взрывы. Позже стало известно, что крылатыми ракетами были нанесены удары по инфраструктуре судостроительного завода "Залив" в Керчи.
Также сообщалось, что на территории завода находился один из самых современных кораблей российского Черноморского флота РФ, который является носителем "Калибров". 5 числа командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук подтвердил, что в Крыму попали в корабль "Аскольд".
Стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения в Украину российский флот сильно "подкорочен". Противник уже потерял 20 кораблей и катеров и одну подводную лодку.