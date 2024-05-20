Три ракеты ATACMS попали по причалу во временно оккупированном Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль "Циклон", он затонул. Об этом сообщает российский Telegram-канал со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного Крыма.
Отмечается, что таким образом источники подтвердили ранее появившуюся в Z-каналах информацию об атаке на корабль "Циклон".
"По нашим данным, в ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS, 9 из них были сбиты. 3 попали в причал, где находился малый ракетный корабль "Циклон". Корабль утонул. О погибших о пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении.Видео дня
Российский ракетный корабль "Циклон" - что сообщалось
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая ВСУ атаковали оккупированный Россией Севастополь ракетами ATACMS, и что в результате атаки мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".
Как отметил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, российские оккупанты могли потерять свой последний носитель крылатых ракет в Крыму.