Сообщается, что в ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS.

Три ракеты ATACMS попали по причалу во временно оккупированном Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль "Циклон", он затонул. Об этом сообщает российский Telegram-канал со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного Крыма.

Отмечается, что таким образом источники подтвердили ранее появившуюся в Z-каналах информацию об атаке на корабль "Циклон".

"По нашим данным, в ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS, 9 из них были сбиты. 3 попали в причал, где находился малый ракетный корабль "Циклон". Корабль утонул. О погибших о пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении. Видео дня

Российский ракетный корабль "Циклон" - что сообщалось

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая ВСУ атаковали оккупированный Россией Севастополь ракетами ATACMS, и что в результате атаки мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон".

Как отметил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, российские оккупанты могли потерять свой последний носитель крылатых ракет в Крыму.

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