Российский малый ракетный корабль «Циклон» затонул после удара ATACMS / коллаж УНИАН, скриншоты

Три ракеты ATACMS попали по причалу во временно оккупированном Севастополе, где был пришвартован российский малый ракетный корабль "Циклон", он затонул. Об этом сообщает российский Telegram-канал со ссылкой на источники в экстренных службах аннексированного Крыма.

Отмечается, что таким образом источники подтвердили ранее появившуюся в Z-каналах информацию об атаке на корабль "Циклон".

"По нашим данным, в ночь на 19 мая Севастополь атаковали не менее 12 ракет ATACMS, 9 из них были сбиты. 3 попали в причал, где находился малый ракетный корабль "Циклон". Корабль утонул. О погибших о пострадавших неизвестно", - говорится в сообщении.

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Российский ракетный корабль "Циклон" - что сообщалось 

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 19 мая ВСУ атаковали оккупированный Россией Севастополь ракетами ATACMS, и что в результате атаки мог быть потоплен российский малый ракетный корабль "Циклон"

Как отметил начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук, российские оккупанты могли потерять свой последний носитель крылатых ракет в Крыму.

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