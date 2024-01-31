Сегодня разные представители топ-руководства ЕС сделали взаимоисключающие заявления о том, получит ли Украина обещанные снаряды.

Евросоюз таки выполнит свое обещание передать Украине 1 миллион артиллерийских боеприпасов до марта следующего года. Об этом заявил уполномоченный по вопросам обороны исполнительной власти ЕС Тьерри Бретон в кулуарах встречи министров обороны в Брюсселе, пишет Politico.

"Мы уже на этом уровне сегодня, другими словами - мы на два месяца опережаем график в нашей способности производить больше боеприпасов в Европе, конечно, для Украины, но также и для нашей собственной безопасности", — сказал Бретон в среду, 31 января.

По его словам, производственные мощности ЕС должны достичь 1,4 миллиона артиллерийских снарядов в 2024 году, а в 2025-м – уже 2 миллионов.

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"С февраля прошлого года мы значительно увеличили мощность производства боеприпасов в Европе, почти на 50% от того, что было", — утверждает Бретон.

На вопрос о том, сколько же снарядов получит Украина, Бретон сказал, что это зависит от стран-членов, и переадресовал вопрос главному дипломату ЕС Жозепу Боррелю.

"Я говорю только о промышленной базе", — подчеркнул Бретон.

Миллион снарядов для Украины: что известно

Как писал УНИАН, в начале прошлого года Евросоюз взял на себя обязательство передать Украине миллион артиллерийских боеприпасов до марта 2024 года. Однако в ноябре главный дипломат ЕС Жозеп Боррель признал, что Европа не справится с этой задачей. В то время было доставлено только около 30% от общего плана.

В среду, 31 января, Боррель подтвердил, что ЕС категорически не успевает выполнить обещание по поставкам боеприпасов Украине. По его словам, сейчас Украине передали лишь 330 тысяч снарядов из обещанного миллиона – преимущественно из собственных запасов европейских армий. А к марту поставки удастся выполнить ориентировочно на 52%.

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