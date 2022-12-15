Мороз или тепло не влияют на применение врагом БПЛА.

Российские войска могут применять по Украине иранские дроны при любых погодных условиях, заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники полковник Александр Заруба.

"Специалисты центра проводят исследование технических характеристик беспилотных летательных аппаратов. Результаты этих исследований свидетельствуют о том, что никаких запретов, чтобы летать в любых погодных условиях, нет. (Видим) результаты применения, вчера летели и ничто им не мешало. То есть, они могут применяться в любых погодных условиях", - цитирует Зарубы "Украинская правда".

У иранских БПЛА, как и у остальных подобных беспилотников, есть определенные ограничения, которые могут навредить ему выполнять свои задачи – например, обледенение в случае прохождения определенных слоев атмосферы.

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Однако некоторые иранские дроны, которые ВС РФ пускали по Украине, были оснащены специальными устройствами для подогрева внешних датчиков, говорит Заруба.

Иранские дроны на войне против Украины - что известно

11 декабря представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк связала паузу в применении врагом иранских дронов их уязвимостью к низким температурам воздуха.

По словам представителя ВВС ВСУ Юрия Игната, низкая температура создает обледенение всего флюзеляжа дронов, однако это не является большой проблемой – БПЛА могут применять как летом, так и зимой.

С 10 декабря – после трехнедельной "паузы" – Россия начала снова бить по Украине иранскими дронами, в частности пользуясь побережьем Азовского моря.

14 декабря оккупанты совершили уже третью в течение последнего времени масштабную атаку дронами-камикадзе. Неизвестно, были ли это БПЛА уже из новой партии Ирана.

Впрочем, накануне как в британской, так и в американской разведках предупреждали об усилении военной поддержки иранским захватчикам. Тегеран может передать Москве в ближайшие месяцы свои баллистические ракеты.

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