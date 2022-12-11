Погодные условия влияют на дроны так же, как и на авиацию, отметили в Воздушных силах нашей армии.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины пояснили, что погодные условия могут влиять на применение иранских БПЛА Shahed, однако не вызывают проблем для их использования.

Есть летные погодные условия, есть нелетные, они влияют на подготовленную авиацию и так же влияют на беспилотники, об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Например, порывистый ветер может влиять на аэродинамические качества, то есть сдувать с курса БПЛА Shahed, которые имеют большую плоскость крыла, и это может влиять на их применение.

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"Так же перепады температур из плюса в минус создают обледенение плоскости всего фюзеляжа - это происходит и на пилотируемой авиации, на аэродромах. Даже на своих машинах можно увидеть, как покрывается техника слоем льда, и это может влиять на ее применение. Поэтому никаких проблем для дронов нет что летом, что зимой их применять", - сказал он.

Россия использует в войне против Украины иранские дроны - что надо знать

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в британской разведке отметили, что Россия, вероятно, получила новую партию беспилотных летательных аппаратов иранского производства.

В ночь на 7 декабря после трехнедельного перерыва российские оккупационные войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136/131. Всего было обнаружено 14 баражирующих боеприпасов, которые направлялись ориентировочно с юго-восточного направления. Силы ПВО сбили 14 из них. Также сбит один БПЛА "Орлан-10 " и еще два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня.

Россияне с сентября активно используют Shahed-136 для ударов по украинским городам и объектам критической инфраструктуры.

По информации СМИ, Россия и Иран договорились о производстве дронов на территории РФ.

По состоянию на 9 ноября, по данным командования Воздушных сил ВСУ, с сентября российские войска выпустили по территории Украины более 400 иранских дронов-камикадзе. Большинство беспилотников было ликвидировано.

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